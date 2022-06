Johnny Depp e Amber Heard, il verdetto: l’attore è stato diffamato dall’ex moglie (Di giovedì 2 giugno 2022) . Dopo circa 12 ore in camera di consiglio la giuria ha finalmente raggiunto il verdetto nel processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, che ora dovrà pagare 15 milioni all’ex marito. Una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall’attore ma pur sempre gigantesca e più del doppio degli alimenti ricevuti al momento. A dare lettura del verdetto la giudice Penney Azcarate del Tribunale di Fairfax, Virginia. Ma quando la giuria è entrata in aula per la prima volta la giudice l’ha rispedita in camera di consiglio perché i giurati non hanno assegnato una cifra compensatoria della eventuale diffamazione nel loro verdetto. Poi dopo circa venti minuti è arrivato il verdetto definitivo. Vestita di nero, espressione cupa, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 2 giugno 2022) . Dopo circa 12 ore in camera di consiglio la giuria ha finalmente raggiunto ilnel processo per diffamazione tra, che ora dovrà pagare 15 milioni all’ex marito. Una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dalma pur sempre gigantesca e più del doppio degli alimenti ricevuti al momento. A dare lettura della giudice Penney Azcarate del Tribunale di Fairfax, Virginia. Ma quando la giuria è entrata in aula per la prima volta la giudice l’ha rispedita in camera di consiglio perché i giurati non hanno assegnato una cifra compensatoria della eventuale diffamazione nel loro. Poi dopo circa venti minuti è arrivato ildefinitivo. Vestita di nero, espressione cupa, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - lydia_omalley : RT @IR0NLANG: qui per ricordare a tutti che sostenere johnny depp non significa credere o pensare che lui sia un santo, però le prove contr… - paolinaB6 : RT @dedoraffa: Nessuno può mettere Johnny Depp in un angolo. -