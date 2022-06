Io sono Gioconda (Di giovedì 2 giugno 2022) Pianeta Il 30 maggio 2022, al grido di “Salviamo il pianeta”, un uomo ha lanciato una torta contro il vetro blindato che protegge la Gioconda. L’artista americano Tony Rubino lo aveva già previsto nel 2021, dipingendo Pie In The Face Mona Lisa, omaggio all’opera più celebre di Leonardo da Vinci Arte «Il lancio della torta è una specie di arte perduta, e anche se può essere un umorismo piuttosto rozzo, c’è qualcosa di intrinsecamente divertente nel tirare una torta in faccia a qualcuno, nelle giuste condizioni». Johnny Carson, per trent’anni conduttore del popolare The Tonight Show in onda sull’emittente statunitense Nbc Meringa Nella sua breve vita, Mabel Normand, la più grande attrice comica del cinema muto, ha collezionato diversi record: è stata la prima a dirigere sé stessa in un film, la prima a comparire nei titoli di testa (alquanto inusuale per una donna ai ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) Pianeta Il 30 maggio 2022, al grido di “Salviamo il pianeta”, un uomo ha lanciato una torta contro il vetro blindato che protegge la. L’artista americano Tony Rubino lo aveva già previsto nel 2021, dipingendo Pie In The Face Mona Lisa, omaggio all’opera più celebre di Leonardo da Vinci Arte «Il lancio della torta è una specie di arte perduta, e anche se può essere un umorismo piuttosto rozzo, c’è qualcosa di intrinsecamente divertente nel tirare una torta in faccia a qualcuno, nelle giuste condizioni». Johnny Carson, per trent’anni conduttore del popolare The Tonight Show in onda sull’emittente statunitense Nbc Meringa Nella sua breve vita, Mabel Normand, la più grande attrice comica del cinema muto, ha collezionato diversi record: è stata la prima a dirigere sé stessa in un film, la prima a comparire nei titoli di testa (alquanto inusuale per una donna ai ...

