"È scoppiato un putiferio!": Lulù Selassié, ma cosa combini? Retroscena segreti, è uscito fuori tutto (Di giovedì 2 giugno 2022) Scoppia una nuova bomba su Lulù Selassiè: nonostante la Princess tenga un profilo basso, si moltiplicano i rumors sul suo conto. Lulù Selassiè (fonte youtube)Il portale "Pipol Reality" ha sollevato un autentico vespaio sulla mediana delle Princess del "GF Vip", reduce dalla dolorosa rottura con Manuel Bortuzzo. Per onor di cronaca, va detto che negli ultimi tempi l'esuberante Lulù ha volato sotto ai radar, evitando qualsiasi rumor circa la sua relazione con l'ex fidanzato. Al contrario, Manuel ha goduto di una forte esposizione mediatica, dovuta in primis al lancio della premiere del suo film autobiografico, e poi alle svariate ospitate televisive. Da ricordare il suo chiacchierato intervento al "Maurizio Costanzo Show", comparsata che gli ha fruttato numerose critiche da parte dei follower di Lulù. Nelle ultime ore, ...

