Dopo l'aggressione di Cava con un bimbo denudato, vietare l'uso di magliette sportive in città. Fanno così in Inghilterra per evitare scontri tra tifosi (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora un turpe episodio coinvolge i tifosi del calcio. La vicenda è avvenuta a Cava una cittadina alle porte di Salerno. I tifosi della Cavese e della Salernitana sono divisi da un'acerrima rivalità sfociata in un incredibile agguato consumato in pieno centro ai danni di un bambino. La famiglia del bambino è composta da tifosi della Salernitana ed indossa con orgoglio i colori granata. E proprio una maglietta della Salernitana ha scatenato l'ìra di un branco di facinorosi tifosi della Cavese. Questi bulli hanno intercettato il bambino con indosso una maglietta granata all'interno di un centro commerciale. Hanno ritenuto questo abbigliamento un oltraggio ai tifosi della Cavese costringendo il bambino a spogliarsi della maglietta granata (leggi di più) Il gravissimo episodio, sul ...

