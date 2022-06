Deschamps, grave lutto per l’allenatore: va via dal ritiro della Francia (Di giovedì 2 giugno 2022) Una terribile notizia sta scuotendo in queste ore il ritiro della Francia, che sta preparando le gare di Nations League che si disputeranno tra il 3 e il 13 giugno 2022. Ad essere colpito da un gravissimo lutto il commissario tecnico Didier Deschamps. l’allenatore è stato sconvolto dalla morte del padre Pierre. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale della Federcalcio francese che ha reso noto come il ct ha lasciato il ritiro per raggiungere la famiglia. lutto per Didier Deschamps, che ha perso il padre Pierre. Da quanto si apprende, l’allenatore ha lasciato Clairefontaine, dove la formazione francese stava preparando le prossime gare di Nations League, dopo aver appreso della ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 giugno 2022) Una terribile notizia sta scuotendo in queste ore il, che sta preparando le gare di Nations League che si disputeranno tra il 3 e il 13 giugno 2022. Ad essere colpito da un gravissimoil commissario tecnico Didierè stato sconvolto dalla morte del padre Pierre. L’annuncio è arrivato dal sito ufficialeFedercalcio francese che ha reso noto come il ct ha lasciato ilper raggiungere la famiglia.per Didier, che ha perso il padre Pierre. Da quanto si apprende,ha lasciato Clairefontaine, dove la formazione francese stava preparando le prossime gare di Nations League, dopo aver appreso...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Deschamps, grave lutto per l’ex Juve. È morto il padre Pierre, lascia il ritiro della Francia #Finoallafine #Forzajuve #Juven… - gilnar76 : Deschamps, grave lutto per l’ex Juve. È morto il padre Pierre, lascia il ritiro della Francia #Finoallafine… - emamarro : RT @junews24com: Deschamps, grave lutto per l'ex Juve. È morto il padre Pierre, lascia il ritiro della Francia - - junews24com : Deschamps, grave lutto per l'ex Juve. È morto il padre Pierre, lascia il ritiro della Francia -… -