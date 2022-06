Covid: Shanghai riapre dopo 2 mesi di lockdown ma ancora non è normalità (Di giovedì 2 giugno 2022) Shanghai, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Shanghai riapre con l'evidente entusiasmo dei suoi 25 milioni di abitanti, dopo la nuova ondata epidemica che ha portato per 2 mesi a uno stretto lockdown di interi quartieri, a causa della diffusione... Leggi su today (Di giovedì 2 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos Salute) -con l'evidente entusiasmo dei suoi 25 milioni di abitanti,la nuova ondata epidemica che ha portato per 2a uno strettodi interi quartieri, a causa della diffusione...

Advertising

fanpage : Dopo due mesi di lockdown duro Shanghai torna alla normalità. La metropoli cinese da 25 milioni di abitanti dice ad… - veletatul : RT @AxlGuidato: - Perché nessuno si indigna per le violazioni dei diritti umani a Shanghai, semplicemente perché non sono coperte in modo v… - 25RTRTRT : RT @AxlGuidato: - Perché nessuno si indigna per le violazioni dei diritti umani a Shanghai, semplicemente perché non sono coperte in modo v… - emilace75 : RT @AxlGuidato: - Perché nessuno si indigna per le violazioni dei diritti umani a Shanghai, semplicemente perché non sono coperte in modo v… - Nicoletta_1962 : RT @Anto74745879: @GUERRIERA110 @a_meluzzi È già iniziato a Shanghai, con la scusa del covid hanno fatto fuori cani, gatti e altri animali… -