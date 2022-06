Botman: «Voglio fare un passo avanti. Milan? So dell’interesse» (Di giovedì 2 giugno 2022) Botman esce allo scoperto sul suo futuro: «L’ultima di campionato è stata anche la mia ultima al Lille? Non lo so, ma credo di sì» Intervistato da Algemeen Dagblad, Sven Botman si è esposto sul suo futuro. Di seguito le sue parole. «Se l’ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì. L’intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non Voglio di più. Quello che Voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)esce allo scoperto sul suo futuro: «L’ultima di campionato è stata anche la mia ultima al Lille? Non lo so, ma credo di sì» Intervistato da Algemeen Dagblad, Svensi è esposto sul suo futuro. Di seguito le sue parole. «Se l’ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì. L’intenzione è quella diunin. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione.e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e nondi più. Quello cheio èunine giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Botman esce allo scoperto: 'Voglio lasciare Lille e fare un passo avanti. Milan? E' interessato' - YBah96 : RT @pasqlaragione: ?? - Botman: “Voglio lasciare il Lille e fare un passo in avanti. Milan e Newcastle interessati ma non dirò di più. Le tr… - sportmediaset : Milan, senti Botman: 'Voglio fare un passo avanti, non vedo l'ora' #botman #milan #newcastle #sportmediaset… - teo_acm : RT @pasqlaragione: ?? - Botman: “Voglio lasciare il Lille e fare un passo in avanti. Milan e Newcastle interessati ma non dirò di più. Le tr… - Amartya1996 : RT @86_longo: Botman: “Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio di più. Quello che voglio io è fare un passo in avant… -