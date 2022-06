Antonio Cannavacciuolo | stavolta “se magnano” lui | Non c’è scampo per lo chef

Leggi su newstv

(Di giovedì 2 giugno 2022)è uno degliitaliani più celebri e rinomati. Questa volta, però, rischia di non averecontro ad un temibile sfidante. Loda diversi anni si è affermato come personaggio televisivo molto apprezzato. È uno dei cuochi più noti dal pubblico e, nel corso della sua carriera, il suo talento è stato riconosciuto con 5 stelle Michelin., una nuova sfida per lo(fonte web)Nato a Vico Equense (in provincia di Napoli) nel 1975, dopo aver conseguito l’Attestato di Cucina ed aver avuto le sue prime esperienze nella penisola sorrentina, ha iniziato a viaggiare lavorando a Capri ed in Francia. Le attività e la notorietà in televisione La svolta ...