Affondo Inter: doppia contropartita, Juve e Roma al tappeto (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha una strategia precisa per accaparrarsi il gioiello: Juve e Roma a rischio beffa La stagione dell’Inter, che ha prodotto la conquista di due trofei nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ad dell’Giuseppe Marotta ha una strategia precisa per accaparrarsi il gioiello:a rischio beffa La stagione dell’, che ha prodotto la conquista di due trofei nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Dybala vive una strana attesa, speranzosa ma pure priva di particolari ansie, anche perché i patti con l’Inter sono abba… - jrbasket2015 : RT @DanViti: Serve uno sforzo per l'affondo decisivo su #Bremer, ma l'#Inter è ancora davanti a tutti. Non risultano al momento contatti tr… - TheGreatOne1986 : RT @DanViti: Serve uno sforzo per l'affondo decisivo su #Bremer, ma l'#Inter è ancora davanti a tutti. Non risultano al momento contatti tr… - LSerpericci : RT @DanViti: Serve uno sforzo per l'affondo decisivo su #Bremer, ma l'#Inter è ancora davanti a tutti. Non risultano al momento contatti tr… - YBah96 : RT @DanViti: Serve uno sforzo per l'affondo decisivo su #Bremer, ma l'#Inter è ancora davanti a tutti. Non risultano al momento contatti tr… -