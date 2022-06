U&D, poca emozione per la scelta di Veronica: Matteo quasi sviene, Maria invita a stringere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ha entusiasmato il pubblico, la scelta di Veronica, andata in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda il primo giugno 2022. Il pubblico a casa ha commentato con parole non troppo carine la scelta della giovane tronista, accusata per l’ennesima volta, di essere un po’ troppo fredda e anche logorroica. Veronica infatti, si era preparata tutto un bel discorsetto da fare a Matteo che però, stava davvero parecchio in ansia tanto che Maria de Filippi ha dovuto più volte interrompere la tronista, invitandola a essere più sintetica, per paura che il giovane veneziano, svenisse sulla sedia rossa. Ma a Veronica non è importato molto, è andata avanti con il suo lungo discorso, per mettere i puntini sulle i e per dire tutto quello che voleva. Ne è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ha entusiasmato il pubblico, ladi, andata in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda il primo giugno 2022. Il pubblico a casa ha commentato con parole non troppo carine ladella giovane tronista, accusata per l’ennesima volta, di essere un po’ troppo fredda e anche logorroica.infatti, si era preparata tutto un bel discorsetto da fare ache però, stava davvero parecchio in ansia tanto chede Filippi ha dovuto più volte interrompere la tronista,ndola a essere più sintetica, per paura che il giovane veneziano, svenisse sulla sedia rossa. Ma anon è importato molto, è andata avanti con il suo lungo discorso, per mettere i puntini sulle i e per dire tutto quello che voleva. Ne è ...

Advertising

berlusconi : All’U Power Station di Monza per festeggiare la promozione in serie A. Grazie dell’accoglienza! - WUZO_BLITZERS : [??][#GO_U_RAID] in Venezia #BLITZERS #???? #GO_U #?? - WUZO_BLITZERS : [??][#GO_U_RAID] Piacere di conoscerLa #BLITZERS #???? #GO_U #?? - gta1981 : @M1sha13 @_E_C_U_R_B Redbird quello che hanno preso il Milan con 2 prestiti intendi? - Mafresita_ : @ttoff_u Esta bello jsjsjsjsjjs -