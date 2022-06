Ucraina: Oms, 'sanità sotto pressione dopo 100 giorni guerra e 269 attacchi' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - "dopo 100 giorni di guerra, il sistema sanitario dell'Ucraina è fortemente sotto pressione. Il numero degli attacchi all'assistenza sanitaria del Paese continua ad aumentare. Fino a ieri l'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato 269 episodi e sono 76 le persone rimaste uccise e 59 i feriti. L'assistenza sanitaria non deve mai essere un obiettivo. Continuiamo a fare appello alla Russia per porre fine alla guerra". A fare il punto sulla situazione è il il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing con la stampa. "Di fronte al deterioramento della situazione sanitaria - ha aggiunto il Dg - ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - "100di, il sistema sanitario dell'è fortemente. Il numero degliall'assistenza sanitaria del Paese continua ad aumentare. Fino a ieri l'Organizzazione mondiale dellaha verificato 269 episodi e sono 76 le persone rimaste uccise e 59 i feriti. L'assistenza sanitaria non deve mai essere un obiettivo. Continuiamo a fare appello alla Russia per porre fine alla". A fare il punto sulla situazione è il il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della(Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing con la stampa. "Di fronte al deterioramento della situazione sanitaria - ha aggiunto il Dg - ...

Advertising

robersperanza : All’assemblea mondiale dell’OMS ho incontrato il ministro ucraino della salute Viktor Liashko. La guerra non rispar… - DelgadoSveva : RT @GirolamoMaggio: Il Ministro della difesa della Russia ha chiesto proprio all'OMS di aprire una indagine sui biolabor in Ucraina, reali… - Monyaka132 : RT @IPredicatore: Biden è finito! L’opposizione di Trump pronta a bloccare i suoi folli piani per l’Ucraina: tra pochi mesi avranno il cont… - zxuz53 : RT @GirolamoMaggio: Il Ministro della difesa della Russia ha chiesto proprio all'OMS di aprire una indagine sui biolabor in Ucraina, reali… - robymonaldi2 : RT @IPredicatore: Biden è finito! L’opposizione di Trump pronta a bloccare i suoi folli piani per l’Ucraina: tra pochi mesi avranno il cont… -