Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza, continua il “non rapporto” con il fidanzato di Aurora Ramazzotti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Amicizia e amore non sempre viaggiano sugli stessi binari. Lo sanno bene Tommaso Zorzi e il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, che a quanto pare non si parlerebbero da tempo. A riportare l’indiscrezione è stato il nuovo portale The Pipol Gossip che ha rivelato che tra il vincitore del GF Vip 5 e il fidanzato della figlia della Hunziker, una delle migliori amiche dell’influencer milanese, non scorrerebbe buon sangue. Sembra infatti che il gelo fra i due sia di vecchia data e non si parlino da anni. Anche sui social, infatti, Goffredo non segue Zorzi e viceversa. The Pipol Gossip ha spiegato di essere entrato in contatto con fonti vicine a Zorzi le quali hanno parlato di un ‘non’ ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 1 giugno 2022) Amicizia e amore non sempre viaggiano sugli stessi binari. Lo sanno benee ildi, che a quanto pare non si parlerebbero da tempo. A riportare l’indiscrezione è stato il nuovo portale The Pipol Gossip che ha rivelato che tra il vincitore del GF Vip 5 e ildella figlia della Hunziker, una delle migliori amiche dell’influencer milanese, non scorrerebbe buon sangue. Sembra infatti che il gelo fra i due sia di vecchia data e non si parlino da anni. Anche sui social, infatti,non seguee viceversa. The Pipol Gossip ha spiegato di essere entrato in contatto con fonti vicine ale quali hanno parlato di un ‘non’ ...

Advertising

tommaso_zorzi : Oggi il #tzvip è più bello del solito ?? - realtimetvit : Chissà a cosa stava pensando @tommaso_zorzi . ?? Puoi dircelo? ?? #QuestaECasaMia #RealTime #canale31 - parolepertz : RT @PaneeCinismo: C'è un motivo per cui ho da tempo questo santino, ed il motivo è che se non gli dici quello che vuole sentirsi dire, lui… - zazoomblog : Tommaso Zorzi gelo con il fidanzato di Aurora Ramazzotti: le segnalazioni - #Tommaso #Zorzi #fidanzato #Aurora - infoitcultura : Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza, continua il non rapporto con il fidanzato di Aurora Ramazzotti -