Pioggia di denaro su Monreale, Caputo: “Dalla regione 3 milioni di euro per strutture religiose e sociali” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Monreale – “Su proposta dell’assessore regionale ai trasporti Marco Falcone, la giunta regionale ha approvato in via definitiva il piano delle opere pubbliche da finanziare con la anticipazione dei fondi FSC per gli anni 2021/2027. La Città di Monreale è destinataria di tre finanziamenti per un totale di quasi 3 milioni di euro”. A dare la notizia è il Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione Parlamentare Attività produttive Mario Caputo, dopo avere ricevuto la comunicazione da parte dell’assessore Marco Falcone al termine della giunta di governo. “600 mila euro – ha precisato Mario Caputo – sono destinati a finanziare interventi strutturali e di manutenzione del centro spirituale di Poggio San Francesco. 2 milioni e 900 mila ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 1 giugno 2022)– “Su proposta dell’assessore regionale ai trasporti Marco Falcone, la giunta regionale ha approvato in via definitiva il piano delle opere pubbliche da finanziare con la anticipazione dei fondi FSC per gli anni 2021/2027. La Città diè destinataria di tre finanziamenti per un totale di quasi 3di”. A dare la notizia è il Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione Parlamentare Attività produttive Mario, dopo avere ricevuto la comunicazione da parte dell’assessore Marco Falcone al termine della giunta di governo. “600 mila– ha precisato Mario– sono destinati a finanziare interventi strutturali e di manutenzione del centro spirituale di Poggio San Francesco. 2e 900 mila ...

