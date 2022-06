Advertising

GCesterton : @Uther_Raffaele @danielhazan @ultimora_pol Molto meglio. La multinazionale garantisce un 1) ottimo servizio 2) igie… - RemuneroSrl : ?? SEMPRE PIÙ ITALIANI ACQUISTANO DAI NEGOZI DI QUARTIERE ED EFFETTUANO PAGAMENTI ELETTRONICI. ??#REMUNERO, SOSTIENE… - Cisl_ER : RT @cislromagna: Adiconsum Romagna, associazione a tutela dei consumatori promossa dalla CISL, rileva come siano sempre più frequenti le tr… - DarshanCarla : @DavideGiac vorrei chiederLe se è vero che i valori bollati acquistati dal tabaccaio non si possono pagare col banc… - marinelli_franz : RT @cislromagna: Adiconsum Romagna, associazione a tutela dei consumatori promossa dalla CISL, rileva come siano sempre più frequenti le tr… -

L'Eco di Bergamo

Ed è per questo motivo, così come per risolvere alcune problematiche riscontrate proprio dagli esercenti in merito ai, che il governo ha messo in campo alcune agevolazioni per ...Neial dettaglio è aumentata la preferenza dei consumatori per l'utilizzo delle carte ... fungerebbe da complemento al contante e ai mezzi di pagamentoesistenti, nonché allo ... Pagamenti elettronici, sanzioni dal 30 giugno a chi non li accetta Tra i bonus POS in favore di esercenti e liberi professionisti, c’è quello che permette di avere il 100% sulle commissioni, ma solo fino al 30 giugno.Scadenza anticipata Attenzione a rifiutare i pagamenti elettronici. È stata infatti anticipata al prossimo 30 giugno, rispetto alla scadenza fissata in precedenza al primo gennaio 2023, l’introduzione ...