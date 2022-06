Oltre Bernardeschi, Inter a 2000 per il vice Gosens: Parisi o Cambiaso? Il confronto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Oltre Bernardeschi, Inter a 2000 per il vice Gosens: Parisi o Cambiaso? Il confronto - Gazzetta_it : Oltre Bernardeschi, Inter a 2000 per il vice Gosens: Parisi o Cambiaso? Il confronto - realpeppons : @calanalisi Non sono assolutamente d’accordo. Sono due cose completamente diverse, legate al discorso costo-cartell… - ConDOri53768863 : @ruotebucate Fosse il giocatore in sé il problema, in una realtà medio-grande, come appunto quella Fiorentina, potr… - Napole_tano : Pensa di poter dare 3 mln a Bernardeschi e offrire poco più della stessa cifra il rinnovo a Koulibaly. Oltre ai p… -