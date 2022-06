Napoli, sfregiate con l’acido: i contrasti con Francesca, la Smart in fiamme e le “invidie” (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ la zia di 22 anni delle due ragazze sfregiate con l’acido la presunta responsabile del raid avvenuto domenica. Francesca – questo il suo nome – dopo essersi resa irreperibile per alcune ore, la giovanissima sorellastra delle mamma delle vittime, sottoposta a decreto di fermo, si è presentata spontaneamente alla Questura di Napoli e ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ la zia di 22 anni delle due ragazzeconla presunta responsabile del raid avvenuto domenica.– questo il suo nome – dopo essersi resa irreperibile per alcune ore, la giovanissima sorellastra delle mamma delle vittime, sottoposta a decreto di fermo, si è presentata spontaneamente alla Questura die ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ha 22 anni ed è la zia delle due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli la donna sulla quale si è concentrata l'att… - repubblica : Napoli, ragazze sfregiate con l'acido, i dubbi degli investigatori: 'Le dichiarazioni dell'arrestata sono in contra… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Le ragazze sfregiate con l'acido, gli investigatori: 'Le dichiarazioni della donna arrestata sono in contrasto con le nostr… - repubblica : Le ragazze sfregiate con l'acido, gli investigatori: 'Le dichiarazioni della donna arrestata sono in contrasto con… - mattinodinapoli : Napoli, sorelle sfregiate con l'acido: il raid della zia dopo post e video su TikTok -