Mourinho: «È stato un campionato fantastico, dare gioia agli altri è una delle cose più belle della vita» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese Record. Racconta come ha vissuto la vittoria della Conference League. «Sono stati successi vissuti con follia e passione, perché corrispondevano a una delle mie principali preoccupazioni come allenatore. dare gioia agli altri è una delle cose più belle della vita e, nel caso specifico di Roma, è stato un risultato molto speciale». Il sesto posto in campionato e il risultato europeo fanno di quella appena conclusa una buona stagione o no? «Per alcuni Einstein dei giornali portoghesi o commentatori televisivi, il nostro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatoreRoma, José, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese Record. Racconta come ha vissuto la vittoriaConference League. «Sono stati successi vissuti con follia e passione, perché corrispondevano a unamie principali preoccupazioni come allenatore.è unapiùe, nel caso specifico di Roma, èun risultato molto speciale». Il sesto posto ine il risultato europeo fanno di quella appena conclusa una buona stagione o no? «Per alcuni Einstein dei giornali portoghesi o commentatori televisivi, il nostro ...

