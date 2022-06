Meloni a Palermo | «Serve un centrodestra orgoglioso | capace di difendere le idee di chi lo vota»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) «Grazie alla Sicilia, grazie a voi, ai nostri giovani. E a Carolina Varchi, perché resto convinta che sarebbe stata un buon sindaco». Così Giorgiasul palco accanto a Nello Musumeci a sostegno di Roberto Lagalla candidato sindaco del capoluogo siciliano. La leader di Fratelli d’Italia ha infiammato la piazza ricordando il passo indietro fatto dalla parlamentare palermitana di Fratelli d’Italia a favore dell’ex assessore della giunta Musumeci. Un ‘sacrificio’ in direzione di una persona più competitiva, in grado di poter vincere le prossime elezioni, «per far rinascere questa città – ha detto la– che è assediata dal degrado. Il degrado è ovunque. Penso alle bare accatastate, ti rincorre pure da morto. Manon merita tutto questo»....

"Ho accettato mio malgrado di attendere la fine delle elezioni amministrative, ma non attenderò oltre". Così la leader di FdI, Giorgia, rispondendo alla domanda dei cronisti, a, sulle difficoltà del centrodestra a trovare l'intesa sula ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana. "Confido ...'Ha un percorso radicato in questa regione - ha detto- volevamo un candidato che dicesse ache il declino non è un destino ma una scelta.è una città in cui il degrado ti ...PALERMO (ITALPRESS) - Prima Messina, poi Palermo. Giornata siciliana per la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in vista delle ..."In Sicilia stiamo registrando entusiasmo intorno all'esperienza di governo di Nello Musumeci alla Regione". Parola di Giorgia Meloni, leader di Fratelli ...