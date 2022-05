Guerra Ucraina, ultimissime. Kiev: Severodonetsk quasi tutta in mano ai russi, controllano il 70% della città (Di mercoledì 1 giugno 2022) Guerra in Ucraina, la diretta. «Prendere il Donbass entro un mese». Mentre Severodonetsk è sempre più stretta nella morsa dei russi, che ormai controllano la maggior... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 giugno 2022)in, la diretta. «Prendere il Donbass entro un mese». Mentreè sempre più stretta nella morsa dei, che ormaila maggior...

Pubblicità

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - unemeritoness2 : RT @valy_s: Sondaggi #Cartabianca (Sempre stessi risultati) La maggioranza relativa degli italiani pensa che la guerra si concluderà con un… - MamolkcsMamol : RT @valy_s: Sondaggi #Cartabianca (Sempre stessi risultati) La maggioranza relativa degli italiani pensa che la guerra si concluderà con un… -