Guerra in Ucraina, no di Orban all'inserimento del patriarca Kirill nella blacklist Ue: slitta (senza nuova data) l'ok al 6° round di sanzioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni europee alla Russia rischia di essere di nuovo rinviato. E tutto, dopo l'intesa sull'embargo al petrolio russo trasportato via nave, ruota intorno alla figura del patriarca Kirill, inserito nella blacklist delle personalità vicine al Cremlino e colpito dalle misure dell'Ue, secondo l'ultima bozza emersa dal vertice di Bruxelles. A mettersi in mezzo, di nuovo, l'Ungheria di Viktor Orban. Budapest si era messa alla testa di quei Paesi che chiedevano l'esenzione dall'embargo al petrolio di Mosca, soprattutto a causa della sua forte dipendenza dal greggio del Cremlino. E la sua posizione aveva portato a dei risultati concreti: con i Paesi privi di coste esentati temporaneamente dallo stop, sembrava che l'intesa sul sesto di pacchetto di ...

