Ginnastica ritmica | a Pesaro il gran finale della World Cup 2022

È tutto pronto per la Coppa del Mondo a Pesaro. Atto conclusivo del Circuito della World Cup 2022 di Ginnastica ritmica. Dopo le tappe di Atene, Sofia, Tashkent e Baku, le grandi étoile dei piccoli attrezzi invaderanno la pedana della Vitrifrigo Arena, dal 3 al 5 giugno. Finalmente con il pubblico sugli spalti. Si comincia venerdì dalle 11.30 con la prima parte del concorso generale individuale (cerchio e palla) e dei gruppi dalle 17.30 (5 cerchi). Sabato gli altri due attrezzi singoli (clavette e nastro) e, dalle 17.55, dopo la cerimonia di apertura, il programma misto dell'Insieme (3 nastri e 2 palle). Entrambe le giornate saranno trasmesse in diretta su YouTube, con camera fissa e senza commento per il torneo di ammissione individuale, con la ...

