Gennaro Gattuso approda nella Liga | sarà l’allenatore del Valencia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Riparte dal’avventura in panchina di. Ringhioil prossimo allenatore del club di, guidato nell’ultima stagione da Pepe Bordalás. Stagione chiusa al nono posto in classifica, a 11 punti dal Villarreal, la squadra che conquistato l’ultimo posto valido per le coppe, centrando la qualificazione in Conference League. Rinoaveva interrotto il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni la scorsa estate. L’ex rossoneroil terzo tecnico italiano a guidare ildopo Claudio Ranieri (dal 1997 al 1999 e dal 2004 al 2005) e Cesare Prandelli (per pochi mesi nel 2016 prima di lasciare per divergenze con la dirigenza).