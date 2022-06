Gareth Bale lascia il Real Madrid | è ufficiale

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La separazione era nell’aria da tempo e adesso è arrivata anche l’ufficialità:il. Si chiude cosi dopo nove anni una lunga storia fatta di gol e successi, ma anche di polemiche con società e tifosi.il: quali sono state le parole del gallese? L’ attaccante galllese ha voluto ringraziare società e tifosi attraverso una lettera d’addio pubblicata sul suo profilo Instagram: “Scrivo questo messaggio per dire grazie a tutti i miei compagni di squadra, passati e presenti, il mio manager, lo staff e tutti i fan che mi hanno sostenuto”. “Sono arrivato qui nove anni fa come un giovane che volevaizzare il mio sogno di giocare per il ...

Advertising

CL_lloydy : @GarethBale11 Viva gareth bale ?????????????????????????????????????????? - SporCumhuriyet : Gareth Bale, Real Madrid'e veda etti - CentralTrafford : @FabrizioRomano Viva Gareth Bale ?????????????? - enBursaHaber : Gareth Bale Real Madrid'e veda etti! - apuntobracco : ? 101 milioni di euro spesi nel 2013 per acquistarlo dal Tottenham ? 8 stagioni ? 258 presenze ? 106 reti ? 67 assi… -

Corriere dello Sport

Commenta per primosaluta il Real Madrid. Una storia d'amore lunga nove anni, fatta di alti e bassi, di screzi e di trofei, di successi e di qualche polemica. Un rapporto talvolta difficile, arrivato al ...Il tecnico del Galles Rob Page ha elogiato i tifosi del Real Madrid per la loro 'classe' dopo aver salutatocon una standing ovation durante i festeggiamenti per il titolo di Champions League.ha vissuto un periodo turbolento nella capitale spagnola, nonostante abbia segnato in tre finali ... Gareth Bale, 7 minuti per la sua 5ª Champions...beffato Isco! Arriva l’addio ufficiale di Gareth Bale dal Real Madrid. Per farlo, come si usa nell’era moderna, il gallese ha affidato i suoi pensieri ad un post sui suoi profili social e più precisamente con una l ...Gareth Bale lascia ufficialmente il Real Madrid dopo 9 anni. Il gallese ha vinto 5 Champions League con i Blancos e ora sarà liberò di accasarsi ...