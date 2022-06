Finita riunione ambasciatori Ue, slitta sigillo a sanzioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione degli ambasciatori Ue che doveva dare il via libera formale al sesto pacchetto di sanzioni. Questa volta, dopo la questione dell'embargo al petrolio, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è conclusa con un nulla di fatto ladegliUe che doveva dare il via libera formale al sesto pacchetto di. Questa volta, dopo la questione dell'embargo al petrolio, l'...

