"Fate attenzione alla sua mano": Charlene di Monaco, l'ultima inquietante teoria sulla principessa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si torna a parlare di Charlene di Monaco, al centro di tante - troppe - vicende di cronaca rosa. Il presunto divorzio con il marito, il principe Alberto. E non solo. Ora, che sembra essere tornato il sereno, si parla di una loro passeggiata. Proprio così: diventa virale, notiziabile, quella passeggiata mano nella mano con suo marito. Ad alcuni esperti di linguaggio del corpo, come Judi James, non sarebbe piaciuto tutto questo. Charlene di Monaco vive una profonda crisi. Ora appare più tormentata che mai, nonostante i sorrisi che al pubblico sembrano poco rassicuranti. La coppia, come si parla da mesi, avrebbe vissuto un periodo nerissimo. Difficile. In ogni caso, Charlene di Monaco, durante il GP di Montecarlo, è sembrata a tutti più serena che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si torna a parlare didi, al centro di tante - troppe - vicende di cronaca rosa. Il presunto divorzio con il marito, il principe Alberto. E non solo. Ora, che sembra essere tornato il sereno, si parla di una loro passeggiata. Proprio così: diventa virale, notiziabile, quella passeggiatanellacon suo marito. Ad alcuni esperti di linguaggio del corpo, come Judi James, non sarebbe piaciuto tutto questo.divive una profonda crisi. Ora appare più tormentata che mai, nonostante i sorrisi che al pubblico sembrano poco rassicuranti. La coppia, come si parla da mesi, avrebbe vissuto un periodo nerissimo. Difficile. In ogni caso,di, durante il GP di Montecarlo, è sembrata a tutti più serena che ...

