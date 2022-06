Croazia, l'euro dal 1 gennaio 2023: l'ok della Commissione europea - Esteri - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) Banconote in euro Bruxelles, 1 giugno 2022 - La Croazia è pronta ad adottare l'euro dal primo gennaio 2023 , infatti ha ricevuto il parere positivo della Commissione europea , "porterà a venti il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Banconote inBruxelles, 1 giugno 2022 - Laè pronta ad adottare l'dal primo, infatti ha ricevuto il parere positivopea , "porterà a venti il ...

Advertising

LaStampa : Bruxelles: “La Croazia può adottare l’euro da gennaio 2023” - Luxgraph : La Croazia adotta l’euro dal 2023: via libera della Commissione. È il ventesimo Paese #corriere #news #2022… - elvise1657 : RT @LaStampa: Bruxelles: “La Croazia può adottare l’euro da gennaio 2023” - BeatriceCovassi : RT @GabRosana: ????????Goodbye kuna, hello euro! Dal Il 1º gennaio 2023 la Croazia adotterà la moneta unica Ue, diventando il 20esimo Stato de… - ParliamoDiNews : Croazia nell’euro dal 2023, via libera dalla Commissione. Sarà il ventesimo paese - Il Sole 24 ORE #croazia… -