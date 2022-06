CorSport: Koulibaly risponde a De Laurentiis con un occhiolino su Instagram (Di mercoledì 1 giugno 2022) La risposta di Kalidou Koulibaly alle dichiarazioni di De Laurentiis sul vil denaro è un occhiolino su Instagram. Il Corriere dello Sport lo interpreta come un gesto di serenità e scrive che l’occhiolino ha guadagnato i like dei compagni di squadra del senegalese oltre che un numero considerevole di commenti di tifosi che chiedono al difensore di restare a Napoli. “Il capitano, perché è così che bisogna abituarsi a chiamarlo, tira fuori un occhiolino da cinema un po’ criptico senza frasi a coté, aperto a ogni tipo di valutazione ma di certo basato su una serenità di fondo dominante. La reazione dei follower, ovviamente, è stata immediata: quasi centodiecimila like, compresi quelli di Ospina, Lobotka, Meret, Petagna, Elmas, Ghoulam, Lozano, Anguissa e Di Lorenzo e quasi tremila commenti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) La risposta di Kalidoualle dichiarazioni di Desul vil denaro è unsu. Il Corriere dello Sport lo interpreta come un gesto di serenità e scrive che l’ha guadagnato i like dei compagni di squadra del senegalese oltre che un numero considerevole di commenti di tifosi che chiedono al difensore di restare a Napoli. “Il capitano, perché è così che bisogna abituarsi a chiamarlo, tira fuori unda cinema un po’ criptico senza frasi a coté, aperto a ogni tipo di valutazione ma di certo basato su una serenità di fondo dominante. La reazione dei follower, ovviamente, è stata immediata: quasi centodiecimila like, compresi quelli di Ospina, Lobotka, Meret, Petagna, Elmas, Ghoulam, Lozano, Anguissa e Di Lorenzo e quasi tremila commenti ...

