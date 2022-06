Concorso Vigili del Fuoco, 300 posti: prova preselettiva dall’8 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) *aggiornamento del 01/06/2022: confermato tramite avviso in Gazzetta Ufficiale il diario della prova preselettiva precedentemente pubblicato. La prova sarà quindi espletata dall’8 al 14 giugno 2022. Inoltre, nell’avviso si legge che nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022 sarà data comunicazione degli esiti della prova preselettiva. Leggi l’avviso *aggiornamento del 10/05/2022: pubblicato il diario della prova preselettiva del Concorso Vigili del Fuoco, per il reclutamento di 300 unità di personale. La prova si svolgerà, in via telematica da remoto, suddivisa in turni giornalieri, dall’ 8 al 14 giugno 2022. Nella pagina personale ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 1 giugno 2022) *aggiornamento del 01/06/2022: confermato tramite avviso in Gazzetta Ufficiale il diario dellaprecedentemente pubblicato. Lasarà quindi espletataal 142022. Inoltre, nell’avviso si legge che nella Gazzetta Ufficiale del 172022 sarà data comunicazione degli esiti della. Leggi l’avviso *aggiornamento del 10/05/2022: pubblicato il diario delladeldel, per il reclutamento di 300 unità di personale. Lasi svolgerà, in via telematica da remoto, suddivisa in turni giornalieri, dall’ 8 al 142022. Nella pagina personale ...

