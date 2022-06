Cecilia Rodriguez e Ignazio scendono in campo per la solidarietà | L’esilarante sketch

(Di mercoledì 1 giugno 2022)Moser in viaggio divertono i fan con momenti esilaranti: insieme in un evento solidale L’amata modella e imprenditricenel corso della giornata di ieri ha presentato la nuova collezione del brand “Hinnominate” ideata con sua sorella Belen e il fratello Jeremias. Al suo fianco c’è sempre il dolceMoser, che sono ormai del tutto inseparabili anche nell’ambito lavorativo. I due ex gieffini dopo essersi conosciuti durante il reality show Grande Fratello VIP, non si sono mai più persi di vista. Sono una delle coppie più belle nate dentro la Casa più spiata d’Italia e da quattro anni vivono una pura storia d’amore. Entrambi stanno continuando a lavorare su nuovi progetti e a sorprendere i propri fan con tantissime novità. Leggi anche ...

Advertising

361_magazine : - Manonrompetele2 : @PIETROC38046053 @altrogiornorai1 @CarrisiRomina @serenabortone @IgnazioMoser chi e ignazio moser e cecilia rodrigu… - 361_magazine : - zazoomblog : Cecilia Rodriguez il vestito è incantevole: spacco da urlo - #Cecilia #Rodriguez #vestito - Serenahvabbe : Io dopo aver letto Valeria Golino e Laura Morante nella stessa frase con Cecilia Rodriguez #Cannes2022… -

FirenzeToday

Veronica ha però ringraziato tutti i follower per il sostegno che le hanno dato e nel contempoha ripostato la foto che la mamma ha scattato dall'ospedale con il papà sottolineando ...Veronica ha però ringraziato tutti i follower per il sostegno che le hanno dato e nel contempoha ripostato la foto che la mamma ha scattato dall'ospedale con il papà sottolineando ... Sfilata di vip a Firenze per Guess: da Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser a Rachele Risaliti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in viaggio divertono i fan con momenti esilaranti: insieme in un nuovo evento solidale ...Belen Rodriguez negli ultimi giorni è stata impegnata con il lancio della nuova collezione estiva di Hinnominate. A sorpresa a posare insieme a lei ...