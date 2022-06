Bper con Condifi Systema! insieme per progetti green imprese (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stata siglata questa mattina a Milano una nuova intesa tra Bper Banca e Confidi Systema!, finalizzata alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo di progetti “green” delle imprese associate, nel rispetto degli Obiettivi ambientali dichiarati dall’Unione Europea. In particolare, i progetti di investimento presentati dalle imprese devono essere indirizzati verso un miglioramento dell’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni GHG e CO2. Le aziende potranno accedere all’offerta, previa istruttoria, a finanziamenti di importo compreso tra 50 mila e 1 milione di euro, della durata massima di 7 anni, a condizioni agevolate. Il Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest di Bper Banca, Luca Gotti, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stata siglata questa mattina a Milano una nuova intesa traBanca e Confidi, finalizzata alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo di” delleassociate, nel rispetto degli Obiettivi ambientali dichiarati dall’Unione Europea. In particolare, idi investimento presentati dalledevono essere indirizzati verso un miglioramento dell’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni GHG e CO2. Le aziende potranno accedere all’offerta, previa istruttoria, a finanziamenti di importo compreso tra 50 mila e 1 milione di euro, della durata massima di 7 anni, a condizioni agevolate. Il Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest diBanca, Luca Gotti, ha ...

Advertising

OpiBrescia : Il Trust “Uniti oltre le attese”, istituito nella scorsa primavera dal Gruppo BPER Banca per supportare le famiglie… - fisco24_info : Bper con Condifi Systema! insieme per progetti green imprese: (Adnkronos) - E’ stata siglata questa mattina a Milan… - FIRSTonlineTwit : #Bper schizza in borsa dopo accordo con Nexi e in attesa di Carige e piano industriale - FIRSTonline - ConfidiSystema : Oggi abbiamo siglato l'accordo con BPER Banca per finanziamenti 'Green' alle PMI. Con un Plafond di 20 milioni di €… - vzirnstein : RT @Requadro2: Accordo BPer – Banco di Sardegna con Nexi per merchant acquiring e Pos -