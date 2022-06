Blinken, Mosca mente, sanzioni non colpiscono grano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha accusato Mosca di dire "menzogne" quando sostiene che le sanzioni occidentali le impediscono di esportare cereali, in quanto le restrizioni, ha ricordato,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario di stato Usa, Antony, ha accusatodi dire "menzogne" quando sostiene che leoccidentali le impediscono di esportare cereali, in quanto le restrizioni, ha ricordato,...

Advertising

rtl1025 : ???? Rischi di un'escalation con la #Russia? Per il segretario di Stato #Usa Antony #Blinken il modo 'migliore' per e… - iconanews : Blinken, Mosca mente, sanzioni non colpiscono grano - MinnilluGRATIS : RT @rtl1025: ???? Rischi di un'escalation con la #Russia? Per il segretario di Stato #Usa Antony #Blinken il modo 'migliore' per evitarla è c… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ???? Rischi di un'escalation con la #Russia? Per il segretario di Stato #Usa Antony #Blinken il modo 'migliore' per evitarla è c… - robertopontillo : Rischi di un'escalation con la #Russia? Per il segretario di Stato #Usa Antony #Blinken il modo 'migliore' per evit… -