Biden: "Invieremo sistemi missilistici più avanzati all'Ucraina" per colpire "obiettivi strategici" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo fonti dell'amministrazione, si tratta di lanciarazzi Himars con gittata di 80 chilometri. Zelensky: "l'Ucraina non può 'cedere' nulla a Mosca" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo fonti dell'amministrazione, si tratta di lanciarazzi Himars con gittata di 80 chilometri. Zelensky: "l'non può 'cedere' nulla a Mosca"

