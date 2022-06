Beatrice (Mohre), 'fondamentale smettere di fumare, ma pensare a chi non ce la fa' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - “Non vi è dubbio che l’obiettivo fondamentale sia smettere completamente di fumare ma bisogna pensare a quanti non ce la fanno e mancano politiche di aiuto per queste persone. La sigaretta elettronica, se... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - “Non vi è dubbio che l’obiettivosiacompletamente dima bisognaa quanti non ce la fanno e mancano politiche di aiuto per queste persone. La sigaretta elettronica, se...

Pubblicità

lifestyleblogit : Beatrice (Mohre), 'fondamentale smettere di fumare, ma pensare a chi non ce la fa' - - LocalPage3 : Beatrice (Mohre), 'fondamentale smettere di fumare, ma pensare a chi non ce la fa' - TV7Benevento : Beatrice (Mohre), 'fondamentale smettere di fumare, ma pensare a chi non ce la fa' - - ale_ciMM_RR : RT @thewatcherpost: Oggi è il #WorldNoTobaccoDay2022. I dati sull'incidenza del #fumo sono ancora alti, ma grazie ad alcune forme di preven… - thewatcherpost : Oggi è il #WorldNoTobaccoDay2022. I dati sull'incidenza del #fumo sono ancora alti, ma grazie ad alcune forme di pr… -