Alba Parietti | la lezione sulla bellezza e sull’autostima che tutti dovremmo imparare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ci si aspetta che una donna abituata a essere ammirata, da sempre considerata simbolo die sensualità, non abbia problemi con se stessa. Ma invece non è così: il percorso di accettazione può essere peruna strada accidentata., bellissima 60enne, ci regala unaimportante. Lo ha fatto confessandosi in un lungo post su Instagram in cui ha raccontato le sue emozioni rispetto a se stessa e al suo aspetto., lacheAmarsi per come si è, senza trucchi e senza filtri:ne ha parlato in un lungo post su ...