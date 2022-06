1° giugno 1967: la Juventus è Campione d’Italia (VIDEO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) 55 anni fa, i bianconeri si laureano Campioni d’Italia Giovedì 1° giugno 1967 va in scena l’ultima giornata di campionato. Si disputano 5 gare tra cui Juventus Lazio e Mantova Inter. I nerazzurri di Helenio Herrera sono in testa alla classifica con 1 solo punto di vantaggio sui bianconeri. Questi ultimi allenati dal paraguaiano Heriberto Herrera. La beneamata era stata sconfitta, la settimana precedente, in finale di Champions League dagli scozzesi del Celtic Glasgow. Mazzola e compagni arrivano al rush finale logori mentre Menichelli e compagni sono in un’ottima situazione psico-fisica complice il fatto di aver rosicchiato tre punti nelle ultime giornate. Leoncini ricorda quel periodo dicendo che lui e la squadra si auspicavano al massimo uno spareggio. L’Inter gioca a Mantova con un pessimo umore data la sconfitta ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 giugno 2022) 55 anni fa, i bianconeri si laureano CampioniGiovedì 1°va in scena l’ultima giornata di campionato. Si disputano 5 gare tra cuiLazio e Mantova Inter. I nerazzurri di Helenio Herrera sono in testa alla classifica con 1 solo punto di vantaggio sui bianconeri. Questi ultimi allenati dal paraguaiano Heriberto Herrera. La beneamata era stata sconfitta, la settimana precedente, in finale di Champions League dagli scozzesi del Celtic Glasgow. Mazzola e compagni arrivano al rush finale logori mentre Menichelli e compagni sono in un’ottima situazione psico-fisica complice il fatto di aver rosicchiato tre punti nelle ultime giornate. Leoncini ricorda quel periodo dicendo che lui e la squadra si auspicavano al massimo uno spareggio. L’Inter gioca a Mantova con un pessimo umore data la sconfitta ...

