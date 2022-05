Uomini e Donne: Riccardo Ha Già Dimenticato Ida! Avvistato Con Un’Altra! (Di martedì 31 maggio 2022) In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due sembravano prossimi ad un riavvicinamento, ma così non è stato. Tra i due ex fidanzati sono volate parole grosse nello studio di Uomini e Donne ed ora si è venuti a sapere che proprio Riccardo, potrebbe aver voltato definitivamente pagina con un’altra donna. Il cavaliere infatti, è stato pizzicato insieme ad una misteriosa donna. Che sia la sua nuova fiamma? Ecco i dettagli della vicenda! Ida e Riccardo: nessun ritorno di fiamma per i due ex fidanzati La stagione di Uomini e Donne è ormai giunta agli sgoccioli. Nelle ultime puntate, oltre ad assistere alle scelte dei due tronisti, molto probabilmente il pubblico scoprirà anche come andrà a finire tra Ida e ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 31 maggio 2022) In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare diGuarnieri e Ida Platano. I due sembravano prossimi ad un riavvicinamento, ma così non è stato. Tra i due ex fidanzati sono volate parole grosse nello studio died ora si è venuti a sapere che proprio, potrebbe aver voltato definitivamente pagina con un’altra donna. Il cavaliere infatti, è stato pizzicato insieme ad una misteriosa donna. Che sia la sua nuova fiamma? Ecco i dettagli della vicenda! Ida e: nessun ritorno di fiamma per i due ex fidanzati La stagione diè ormai giunta agli sgoccioli. Nelle ultime puntate, oltre ad assistere alle scelte dei due tronisti, molto probabilmente il pubblico scoprirà anche come andrà a finire tra Ida e ...

