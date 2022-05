Ucraina: Serracchiani, 'Salvini a Mosca idea strampalata e dannosa' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Salvini a Mosca? “Per fortuna sembra aver rinunciato al viaggio in Russia, gli hanno fatto notare che coi governi parlano altri governi. E' sembrata a tutti idea strampalata, speriamo non dannosa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Siamo convinti che la resistenza Ucraina sia una lotta per la democrazia, anche europea – ha detto a Rai Radio1 Serracchiani - e siamo convinti che vada supportata anche militarmente”. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) -? “Per fortuna sembra aver rinunciato al viaggio in Russia, gli hanno fatto notare che coi governi parlano altri governi. E' sembrata a tutti, speriamo non”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la capogruppo Pd alla Camera Debora, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Siamo convinti che la resistenzasia una lotta per la democrazia, anche europea – ha detto a Rai Radio1- e siamo convinti che vada supportata anche militarmente”.

