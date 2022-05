Tenta di truffare anziana ma viene scoperto dal nipote e fugge

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è presentato telefonicamente ad un’ultraottantenne come un corriere che doveva consegnare un pacco per cui pagare 900 euro, ma all’appuntamento con l’si è presentato anche ildi quest’ultima, che ha messo in fuga il truffatore. E’ accaduto a Camigliano, nel Casertano. La Polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta), sulla base della denuncia dell’e del congiunto, è riuscito ad individuare il responsabile: si tratta di un 27enne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha a sua volta provveduto a richiedere e ottenere dal Gip l’emissione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che è stata notificata oggi. L’indagato risponde dita truffa pluriaggravata. L'articolo ...

