Roland Garros 2022, Zverev: "Contentissimo di averla chiusa al quarto set e di essere in semifinale" (Di martedì 31 maggio 2022) "Ho giocato il mio miglior tennis, sono contento di avercela fatta a vincere contro uno come Alcaraz". Lo ha detto Alexander Zverev dopo la vittoria in quattro set contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros 2022: "Ovviamente quando la palla era più veloce non ho subito break, è successo quando il campo era più lento. Sono Contentissimo di non essere andato al quinto e di essere in semifinale. Niente cinque set con sconfitta come successo l'anno scorso in semifinale qua – ha concluso – Di solito sono un chiacchierone, ma oggi non so più cosa altro dire". SportFace.

