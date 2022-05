Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros: data, orario e avversaria (Di martedì 31 maggio 2022) Continua il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros 2022. La 28enne fiorentina, dopo aver battuto la canadese Leyla Fernandez 6-2 6-7(3) 6-3, se la vedrà nella semifinale del torneo contro la vincente del match tra Sloane Stephens e Cori Gauff. La sfida si giocherebbe giovedì 2 giugno ad un orario ancora da definire, sempre sul campo Philippe Chatrier. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Continua il sogno dial2022. La 28enne fiorentina, dopo aver battuto la canadese Leyla Fernandez 6-2 6-7(3) 6-3, se la vedrà nelladel torneo contro la vincente del match tra Sloane Stephens e Cori Gauff. La sfida si giocherebbe giovedì 2 giugno ad unancora da definire, sempre sul campo Philippe Chatrier. SportFace.

Pubblicità

angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - FiorinoLuca : ?? IL VIAGGIO CONTINUA... ?? Nove anni dopo l'ultima volta con Sara Errani, un'italiana tornerà a giocare una semifi… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Corleone9375 : RT @GeorgeSpalluto: Martina #Trevisan batte Leylah Fernandez 62 67 63 e accede per la 1^ volta in carriera in una semifinale di uno Slam. E… - iljackmora : RT @86_longo: Straordinaria Martina Trevisan, in semifinale al Roland Garros. Una bella lezione di vita per tutti ?? -