Margiotta Confsal | vicini ai docenti | sosteniamo Snals in lotta per dignità scuola

"La Confsal è vicina ai docenti e al personale scolastico e sostiene la lotta intrapresa dallo Snals insieme ai sindacati della scuola contro l'invasione di campo operata dal Governo su materie delicate quali la formazione, l'orario di lavoro e la progressione professionale, che dovrebbero essere di esclusiva competenza delle parti negoziali", dichiara il Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta.

