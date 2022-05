LIVE Trevisan-Fernandez 6-2 6-7 3-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break di Martina in avvio di terzo set (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Gran rovescio lungolinea della numero 18 WTA. 15-40 Due palle del doppio break Trevisan! Affossa il dritto in uscita dal servizio Fernandez. 15-30 Sul nastro il rovescio di Trevisan. 0-30 E’ fuori il rovescio della canadese, che improvvisamente sembra essere nuovamente uscita dal match. 0-15 Lungo il dritto di Fernandez. 3-0 Game Trevisan! Vola via la risposta della nordamericana. Altro servizio tenuto a 0 dall’azzurra, che scappa via sul 3-0. 40-0 Dritto vincente ad uscire di Trevisan, che si procura tre palle del 3-0. 30-0 Servizio e dritto vincente di Martina. 15-0 L’azzurra raccoglie un nuovo errore dell’avversaria. 2-0 break ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Gran rovescio lungolinea della numero 18 WTA. 15-40 Due palle del doppio! Affossa il dritto in uscita dal servizio. 15-30 Sul nastro il rovescio di. 0-30 E’ fuori il rovescio della canadese, che improvvisamente sembra essere nuovamente uscita dal match. 0-15 Lungo il dritto di. 3-0 Game! Vola via la risposta della nordamericana. Altro servizio tenuto a 0 dall’azzurra, che scappa via sul 3-0. 40-0 Dritto vincente ad uscire di, che si procura tre palle del 3-0. 30-0 Servizio e dritto vincente di. 15-0 L’azzurra raccoglie un nuovo errore dell’avversaria. 2-0...

