LIVE – Roma-Inter 1-0, finale Primavera 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 31 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Roma-Inter, match valevole per la finale dei playoff del campionato Primavera 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dello Scudetto Primavera. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di martedì 31 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Roma-Inter 1-0 (70? Vicario) 70? IL GOL! IL GOL! IL GOL! LA Roma E’ IN VANTAGGIO! VICARIO COL BLITZ ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Ladi, match valevole per ladei playoff del campionato. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsaverso la conquista dello Scudetto. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di martedì 31 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA1-0 (70? Vicario) 70? IL GOL! IL GOL! IL GOL! LAE’ IN VANTAGGIO! VICARIO COL BLITZ ...

Pubblicità

MattiaBriga : Grazie Lariano ! ?? Next Stop : • Civitanova Marche (2 Giugno) • @Aka7evenreal Live all’Atlantico di Roma ?? (3 Giu… - angelomangiante : Stadio di Tirana. Davanti c'è Piazza Italia. L'architetto Casamonti che ha progettato l'impianto è italiano. Tanti… - SkySport : Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky… - siamo_la_Roma : ?? GOOOOOOOOOL! #Roma in vantaggio!! ?? Ancora #Vicario di testa #ASRoma - fcin1908it : LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: giallorossi in vantaggio, colpo di testa di Vicario -