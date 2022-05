L'Inter di Chivu è campione d'Italia: la Roma si arrende 2 - 1 dopo 120' (Di martedì 31 maggio 2022) L'uomo che ha regalato all'Inter il decimo scudetto Primavera della sua storia arriva dalla Bulgaria. C'è la firma di Nikola Iliev sul 2 - 1 con cui la squadra di Cristian Chivu è tornata sul trono d'... Leggi su gazzetta (Di martedì 31 maggio 2022) L'uomo che ha regalato all'il decimo scudetto Primavera della sua storia arriva dalla Bulgaria. C'è la firma di Nikola Iliev sul 2 - 1 con cui la squadra di Cristianè tornata sul trono d'...

Pubblicità

Inter : ?? | FORMAZIONI ?? Le scelte ufficiali di mister Chivu per la finale del campionato primavera 1 #RomaInter ?? - FcInterNewsit : ?? Al primo tentativo Chivu si laurea Campione d'Italia con l'Inter Primavera. Da chi avrà imparato i trucchi per vi… - FcInterNewsit : L'Inter Primavera torna campione d'Italia dopo 4 anni! Roma ribaltata da Casadei e Iliev, Chivu è l'uomo del 10° sc… - fpa82 : RT @Inter: ?? | MISTER Cristian Chivu portato in trionfo dai suoi ragazzi dopo la vittoria del campionato ??????? #InterYouth #FORZAINTER ht… - Andre_Inter4 : RT @Inter: ?? | MISTER Cristian Chivu portato in trionfo dai suoi ragazzi dopo la vittoria del campionato ??????? #InterYouth #FORZAINTER ht… -