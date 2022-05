L’Atletico Madrid piomba su un obiettivo della Juve: Simeone pronto a fare follie! (Di martedì 31 maggio 2022) L’Atletico di Simeone ha centrato l’obiettivo qualificazione in Champions League e ora vuole rinforzarsi per competere ancora di più con i rivali del Real. Secondo quanto riporta la Repubblica, Simeone avrebbe puntato il suo connazionale Nahuel Molina. Il terzino destro è tra i giocatori più brillanti di questa Serie A: 7 gol e 5 assist lo rendono il difensore più prolifico del campionato. Come riporta Mundo Deportivo, L’Atletico sta aspettando la risposta di Vrsaljko alla proposta di rinnovo, ma il nome del possibile sostituto, in caso di partenza, è quello del difensore dell’Udinese. Nahuel Molina Udinese L’Atletico, però, non è l’unica pretendente: Molina, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’interesse di molte squadre di Serie A e su tutte la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022)diha centrato l’qualificazione in Champions League e ora vuole rinforzarsi per competere ancora di più con i rivali del Real. Secondo quanto riporta la Repubblica,avrebbe puntato il suo connazionale Nahuel Molina. Il terzino destro è tra i giocatori più brillanti di questa Serie A: 7 gol e 5 assist lo rendono il difensore più prolifico del campionato. Come riporta Mundo Deportivo,sta aspettando la risposta di Vrsaljko alla proposta di rinnovo, ma il nome del possibile sostituto, in caso di partenza, è quello del difensore dell’Udinese. Nahuel Molina Udinese, però, non è l’unica pretendente: Molina, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’interesse di molte squadre di Serie A e su tutte la ...

Pubblicità

Cicciodicastri : @ngigneGra @mirkonicolino @romeoagresti @GiovaAlbanese Per adesso, ritengo che lo facciano tornare a Madrid. Poi pr… - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ?? Secondo quanto riportato dal Tuttosport, la #Juve e l’Atletico Madrid, starebbero trattando la permanenza di Alvaro… - persemprecalcio : ?? Secondo quanto riportato dal Tuttosport, la #Juve e l’Atletico Madrid, starebbero trattando la permanenza di Alv… - junews24com : Molina Juve, un altro club in pole per l’argentino. Le ultimissime - Cucciolina96251 : RT @LeonettiFrank: Situazione Morata complicata: lui vuole restare alla Juventus ma l'Atletico di Madrid, al momento, non intende fare scon… -