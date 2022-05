L’8 Giugno 2022 torna il World Oceans Day (Di martedì 31 maggio 2022) L’8 Giugno 2022 ricorre, per la diciannovesima volta, la Giornata Mondiale degli Oceani (World Oceans Day). Una celebrazione ancora giovane, poco conosciuta in Italia, ma molto sostenuta in... Leggi su europa.today (Di martedì 31 maggio 2022) L’8ricorre, per la diciannovesima volta, la Giornata Mondiale degli Oceani (Day). Una celebrazione ancora giovane, poco conosciuta in Italia, ma molto sostenuta in...

Pubblicità

LauraPausini : Mancano 15 giorni al #BeMe, la festa del Fanclub che si terrà all’arena Campovolo l’8 giugno 2022! Oggi, voglio riv… - IlContiAndrea : È ufficiale #DargenDAmico è uno dei nuovi giudici di #XFactor2022 al fianco dei già confermati Fedez e Ambra. Riman… - OrticaWeb : MERCOLEDÌ 8 GIUGNO L’INTITOLAZIONE DELLA TRIBUNA DELLO STADIO SALE A DANIELE BRUNI - Affaritaliani : Lavrov in Turchia l'8 giugno per i corridoi del grano - Sonofmarketing : RT @lindiependente: Un giro a Lubiana per il MENT Festival dall’8 al 10 Giugno. L'estate si chiama i suoi festival. -