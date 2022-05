Istat | “A maggio carrello della spesa più caro del 6 | 7% | l’aumento più forte dal 1986” Rivista la stima sul pil | a inizio anno non è sceso

(Di martedì 31 maggio 2022) L’inflazione accelera e si fa sentire sempre di più nelle tasche dei consumatori. Ai prezzi del cosiddetto “” sono saliti a un tasso che non si vedeva da 36 anni. Lo rileva l’diffondendo lapreliminare dei prezzi al consumo. Se l’inflazione nel mese appena finito si è assestata a +6,9%, i prezzi dei beni alimentari, per la curacasa epersona passano a +6,7%, dal +5,7% di aprile. Dall’istituto arriva nel frattempo anche una buona notizia sul pil: nel primo trimestre non è calato dello 0,2% come emergeva dallainiziale, anzi è salito anche se di poco (0,1%). Tornando ai prezzi,di quelli dell’energia continua a trainare i rincari e le conseguenze si ...

Roma, 31 mag. Continua la corsa dell'inflazione: infatti, secondo le stime preliminari dell'Istat, a maggio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei ...Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Istat: la ripresa è stata determinata soprattutto dalla domanda interna ...