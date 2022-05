Isola 2022, videomessaggio di Fausto Brizzi per Nicolas Vaporidis: «C’ero quando il telefono non squillava più» (Di martedì 31 maggio 2022) Isola 2022, videomessaggio di Fausto Brizzi per Vaporidis: «C’ero quando il telefono non suonava più». Bella sorpresa, durante la puntata di lunedì 30 maggio, del regista di Notte prima degli Esami per Nicolas che non si aspettava di ricevere parole così belle. Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione dell’Isola dei Famosi, e anche uno dei naufraghi che ha perso più chili. Nel suo persorso all’interno del programma Vaporidis è molto cambiato, si è aperto di più anche grazie all’amacizia con Edoardo Tavassi. Durante la diretta di lunedì 30 maggio Nicolas ha ricevuto a sorpresa un videmessaggio di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 31 maggio 2022)diper: «ilnon suonava più». Bella sorpresa, durante la puntata di lunedì 30 maggio, del regista di Notte prima degli Esami perche non si aspettava di ricevere parole così belle.è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione dell’dei Famosi, e anche uno dei naufraghi che ha perso più chili. Nel suo persorso all’interno del programmaè molto cambiato, si è aperto di più anche grazie all’amacizia con Edoardo Tavassi. Durante la diretta di lunedì 30 maggioha ricevuto a sorpresa un videmessaggio di ...

