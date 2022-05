Falsi screening oncologici per fare carriera: arrestato medico (Di martedì 31 maggio 2022) False certificazioni attestanti screening oncologici per fare carriera. Il Nas Carabinieri di Roma, coadiuvato dai militari dell’Arma Territoriale, su disposizione dall’A.G.di Velletri, hanno posto agli arresti domiciliari un medico della Asl Roma 6.Il provvedimento scaturisce da una attività info-investigativa dei Carabinieri del Nas supportata da attività tecniche di intercettazione ambientale audio video e telefoniche che permettevano di individuare varie condotte delittuose a carico di una dirigente medico della Asl Roma 6. Il provvedimento fa riferimento a reati connessi con la produzione di false certificazioni attestanti l’avvenuto screening oncologico (pap-test e cervice-uterina) a beneficio di ignari pazienti, al fine di implementare i risultati dell’ufficio ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022) False certificazioni attestantiper. Il Nas Carabinieri di Roma, coadiuvato dai militari dell’Arma Territoriale, su disposizione dall’A.G.di Velletri, hanno posto agli arresti domiciliari undella Asl Roma 6.Il provvedimento scaturisce da una attività info-investigativa dei Carabinieri del Nas supportata da attività tecniche di intercettazione ambientale audio video e telefoniche che permettevano di individuare varie condotte delittuose a carico di una dirigentedella Asl Roma 6. Il provvedimento fa riferimento a reati connessi con la produzione di false certificazioni attestanti l’avvenutooncologico (pap-test e cervice-uterina) a beneficio di ignari pazienti, al fine di implementare i risultati dell’ufficio ...

