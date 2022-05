Duka | «Tare una delle figure chiave del calcio albanese | un ritorno…»

(Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente della federazione calcistica, Armand, apre ad un possibile arrivo diin Albania Intervenuto ai microfoni dimercato.it, Armand, presidente della Feder, ha parlato così di Igli, aprendo ad un potenziale ritorno: «Un ritorno in Feder? Perché no, è uno dei nostri personaggi più importanti nel mondo del. Ha fatto benissimo alla Lazio, può fare l’allenatore o il dirigente qui, è un bravo ragazzo che ha anche esperienza». L'articolo proviene daNews 24.

